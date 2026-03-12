ちゃんみなのスタッフ公式SNSが更新。ライブ会場のファンクラブブースに“アルバイトちゃん”として潜入していた様子が公開され、話題を集めている。

【画像】変装してファン対応するちゃんみな／黒髪ボブ×制服でディズニーを満喫する姿

■ちゃんみなが変装してファンの前へ

投稿では「会場施策のファンクラブブースに、ちゃんみながアルバイトちゃんとして公演本番前に潜入」と紹介され、ライブ会場でのオフショットが公開された。

写真には、黒髪ボブのウィッグをかぶり、カラコンを着用したちゃんみながマスク姿で登場。黒のダウンジャケットを着てスタッフとしてブースに立ち、ファンの対応をしている様子が収められている。

ファンと向き合いながら接客する姿は、ステージ上の華やかな姿とはまた違った雰囲気。2枚目にはマスクを外して対応する姿も収められており、至近距離でファンと接する“潜入”ショットとなっている。

なお、この様子は後日、オフィシャルファンクラブ「ROYAL FAMILY」のMOVIEコンテンツにて公開予定だという。

SNSでは「え、マジ？」「まさか本人だったとは」「近くにいたの気づかなかった」「ちゃんみならしいサプライズ」「会ってた人うらやましい」「ナチュラルメイク可愛い」「どんなヘアメイクも似合う」「透明感やばい」など、多くの声が寄せられている。

■過去には黒髪ボブ×制服で、平成フラミンゴのNICO（ニコ）とディズニーを満喫する姿も