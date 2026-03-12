佐久間大介（Snow Man）がInstagramで、自身が主演する映画『スペシャルズ』（公開中）で共演した椎名桔平や中本悠太（NCT）らキャストたちとのご飯ショットを公開した。

【写真】銀髪＆ジャージ姿の佐久間大介と椎名桔平・中本悠太らの『スペシャルズ』オフショット①～③

■中本とのツーショットでは佐久間演じるダイヤの頬の傷もくっきり

佐久間は「off shot3」「#スペシャルな休憩●（●は麺とお箸と丼の絵文字）」「休憩中にみんなでご飯食べに行った」などと添えて計3点の写真を公開。

オフショット1枚目で佐久間は、銀髪＆白Tシャツに黒ジャージ姿。ニッコニコでダブルピースしている。隣にはウインクしながらコブシを握る黒タンクトップ姿の中本が。その向かいには、黒シャツ姿でコップを手にした椎名がゴキゲンな笑顔を浮かべている。

その隣には、アロハシャツ姿で微笑む青柳翔。そして向かいには、貫禄たっぷりにコップを持つ小沢仁志が座っている。

2枚目では、そのメンバーで商店街のど真ん中を堂々と歩く様子を、佐久間が穏やかな笑みを浮かべながら自撮り。ヤンチャな笑顔を見せる中本に、迫力ある視線をカメラに向ける小沢の姿も。一方で、椎名と青柳は素の表情という対比にも注目。

3枚目は、佐久間と中本が「ダンス大甲子園 中野区予選」とバックドロップが掲げられたステージを指している写真。佐久間が演じるダイヤの左頬の傷もくっきり写っている。

コメント欄には、中本が「懐かしー」と5羽の蝶とひとつのハートの絵文字で反応。ファンからも「みなさん仲良しでほっこり」「さっくんダブルピースかわいい」「男飯会最高」「お水だと思うけどお酒に見えるw」「ゆたさく若衆感ある」「ダイヤくんの傷がかっこいい」などといった声が届いている。

さらに佐久間は、同じメンバーで商店街のど真ん中に迫力たっぷりに並んだ写真や、自身のサスペンダー付きパンツ＆スリッパ姿など、『スペシャルズ』オフショットをInstagramで続々と公開している。

■「休憩中にみんなでご飯食べに行った」（佐久間）

■商店街のど真ん中で並ぶ『スペシャルズ』オフショット

■佐久間のスリッパ姿『スペシャルズ』オフショット