フォーライフ <3477> [東証Ｇ] が3月12日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の27.5円→30円(前期は27.5円)に増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、持続的成長と財務の健全性の両立を図りつつ、中長期的な視点から、配当性向20％を配当額の目途として安定配当に努めております。この基本方針のもと、2026年３月期の期末配当予想につきましては、１株当たり15.00円を予定しておりましたが、直近の業績上振れ見込みを踏まえ、2.5円増配し、１株当たり17.50円とする予定です。

