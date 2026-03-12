ユーチューバーで「原宿系インフルエンサー」のしなこ（30）が12日、自身のXを更新。整形についての私見を述べた。しなこは7日に顎の手術を受けたことを報告していた。

「しなこ整形垢ある！ってめちゃくちゃ噂されているのですが、全然この本垢で色々調べてます。笑」とうわさについて言及した、しなこ。「整形については、ハッキリ申し上げると、私は否定的な気持ちは一切ないです！可愛くなろうとするの努力じゃないですか？」と私見を述べ、「ただ、ファンの方々や子供たちにオススメする気持ちもないです。オススメする為に載せてる訳では無いです」とも記した。

7日には顎の手術を受けたことをSNSで報告しており、「骨切りに関しては、【顎変形症】という病気なので噛み合わせのために手術していますので、顎変形症の骨切りは治療です！！！」と治療だったことを強調。「でも私は左右非対称を直したいという気持ちもあって、見た目と病気、どっちの意味でも骨切りを選択しました（※顎変形症の方は、噛み合わせの為にやらざるを得なくて骨切りをする方もいらっしゃいます。）」と説明した。

「本当に過酷だし、やることが正解とも思いません。噛み合わせが悪くても、あえて骨切りしないという選択をする方もいます」と続け、「結局すべて自分が自分のために選ぶ選択だと思います」と持論を展開。「やって自分がどうだったか体験談だけ載せられたらなと思います！取り急ぎ、色々勘違いされてたので訂正させて頂きました！！」と伝えた。