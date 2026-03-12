東京電力福島第一原発事故から１５年の節目に、廃炉作業の実体験を描いたルポ漫画「いちえふ 福島第一原子力発電所労働記」（講談社）が文庫版で復刻販売され、再び注目を集めている。

廃炉の現場を作業員の目線で描いた作品は、７か国語に翻訳されて海外での評価も高い。作者の竜田一人さん（６１）は「若い世代や外国人にも、漫画を通して事故の実態を知ってほしい」と語る。（南相馬通信部 薬袋大輝）

竜田さんは２０１２年と１４年に、福島第一原発（通称・イチエフ）で廃炉作業に従事。その経験を漫画化し、１３〜１５年に週刊漫画誌「モーニング」で連載した。作品では、水素爆発で崩れた原子炉建屋や無人となった街の様子などを緻密（ちみつ）に描写。高い放射線量の中で働く作業員の日常を克明に記録したルポは反響を呼び、単行本の累計発行部数は４０万部を超えた。

竜田さんは「放射能汚染の状況などでデマが横行する中、ありのままの福島の姿を伝えたかった」と語り、「事前に放射線の知識を学んでから原発に入った。構内は安全管理が徹底されており、怖さは感じなかった」と振り返る。

先月販売が始まった文庫版は上下巻で、軽装備で構内を歩けるようになった現在の原発を描いた新作エピソードも収録。読者からは「廃炉の進捗（しんちょく）状況が知れて良かった」などの声が寄せられている。竜田さんは「記録として残すことが重要。若い世代にはまっさらな気持ちで、記憶が曖昧になってきた世代には再確認の意味で、先入観を持たずに読んでほしい」と話す。

作品では、竜田さんが趣味の音楽を通じて地元住民に溶け込んでいく姿も描いており、「海外では『福島は全て廃虚』と誤解している人もいる。普通に人が暮らしていることだけでも伝わればいい」とも語る。

現在は講演会やメディアで自身の体験を語り、昨年の大阪・関西万博では廃炉をテーマにしたトークセッションに登壇した。政府と東電が目標とする５１年までの廃炉完了については、専門家から「達成は困難」との声も上がるが、竜田さんは「トライアンドエラー（挑戦と失敗）を繰り返し、少しずつ結果は出ている。元作業員として現場を応援し続けたい」と話している。

◇

福島県双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館では３０日まで、作品の原画展が開かれている。竜田さんの解説コメント入りで、約４０点を展示している。入場は無料（伝承館の展示エリアは有料）。