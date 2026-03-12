［東日本大震災１５年 記者の記憶］＜５＞社会部 山下正範

なぎ倒されたコンクリートの巨大な柱、折れ曲がったむき出しの鉄筋――。

東日本大震災の津波で、児童と教職員計８４人が犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校。「震災遺構」として今も当時のままの姿を残す校舎の前に立つと、緊張で思わず背筋が伸びる。

震災当時は東北総局（仙台市）の記者で、直後から大川小に通い続けた。がれきや土砂に埋もれた校舎で、保護者らが泥だらけになりながら我が子を捜し続ける姿は、決して忘れることができない。

狩野孝雄さん（５７）、あけみさん（５７）夫妻も、大川小６年だった三女の愛さん（当時１２歳）を捜しに通い詰めた。愛さんは震災から４９日目、近くの山林わきで見つかった。

ヒマワリのような明るい笑顔で、名前の通り誰からも愛された。その愛さんを失い、一家からは笑い声が消えた。

夫妻は校舎の保存に否定的だった。どうしてもあの時の地獄のような光景と、愛さんのことを思い出してしまう。「１５年たっても校舎を見るのはつらい」。あけみさんは保存の意義を理解しつつも、なお気持ちの整理がついていない。

一方、孝雄さんは５年ほど前から残すべきだと考えるようになった。今も慰霊行事などを除けば校舎を訪れることはないが、「愛たちの犠牲を無駄にせず、子どもたちの防災教育に生かしてほしい」と願うからだ。

震災から１５年が過ぎ、約４０００人が犠牲になった石巻市ですら、津波の爪痕を残す場所は少なくなった。その中で大川小の存在感が高まっているのは間違いなく、年間の来訪者は年に約７万人に上る。

私の故郷の広島には、原爆ドームをはじめとする「被爆遺構」が残る。原爆ドームも当初は取り壊しを望む声が上がったものの、広島市は原爆の惨禍を伝えるため保存を決定。国内外からの寄付をもとに基金を創設し、劣化した箇所の補修を繰り返してきた。

大川小の校舎も劣化が進むが、石巻市は手を入れない「存置保存」を原則とし、補修などは最小限にとどめている。それでも維持管理費は年に１０００万円超に上り、市担当者も「財源が最大の課題だ。１０年後、２０年後まで管理を続けられるか見通せない」と話す。

大川小で我が子を亡くした遺族の一部は、教訓を後世に伝えようと校舎の恒久保存に向けて寄付を募っている。狩野さん夫妻の葛藤を思うと、遺族が資金集めを先導することには胸が痛む。広島市のように、行政が主体となって遺構を長く残すための枠組みをつくることはできないだろうか。

やました・まさのり 東北総局、石巻支局、東京本社世論調査部、社会部、富山支局を経て現職。４１歳。