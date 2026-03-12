1次ラウンドの全試合が終了した2026WBC。日本時間12日の試合結果を受けて、日本代表・侍ジャパンにとって難敵になると見込まれていたメキシコとキューバの敗退が決まりました。

メキシコとは、前回大会の準決勝で対戦していた侍ジャパン。この試合では4回に先制3ランを浴び劣勢に追い込まれました。反撃に転じたい日本でしたが、5回には岡本和真選手の柵越えの当たりをアロザレーナ選手にジャンピングキャッチされるなど流れに乗れず。吉田正尚選手の3ランHRで同点に追いつくも、直後に勝ち越しタイムリーを浴びるなど、終始苦しい試合展開とされました。結果、不振に苦しんでいた村上宗隆選手のサヨナラタイムリーで日本が勝利するも、今回も難敵になるのではと見込まれていました。

またキューバは、2年連続で最優秀防御率のタイトルを獲得したモイネロ投手(ソフトバンク)や、3度のセーブ王に輝いたライデル・マルティネス投手(巨人)などNPBきっての好投手を擁しており、難敵となることが見込まれていました。打者では、日本ハムのアリエル・マルティネス選手が今大会打率.462をマークするなど好調をキープ。同12日のカナダ戦にも上記3選手が出場しましたが、「2-7」で敗れました。

キューバとメキシコは「2勝2敗」でそれぞれのプール3位で終了。上位2チームが決勝トーナメント進出となる中、わずかに届きませんでした。