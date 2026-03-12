【あっぷアリーナ！】 3月31日より提供開始

BBSSは、新しいアプリとの出会いを提供する発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」iOS版の提供を3月31日より開始する。本日3月12日より事前登録キャンペーンがスタートした。

「あっぷアリーナ！」は、同社がAptoide社（ポルトガル）とのパートナーシップをもとに開発し運営するプロジェクト。Aptoide社は世界4億人以上のユーザーを抱え、グローバルで多数のiOS/Android向けアプリストア展開実績を持っている。

同社は、「世界的なアプリ流通網を持つAptoide社のサポートにより、海外で人気の高い未上陸アプリをいち早く国内のユーザーへ、そして国内の様々な話題作を海外のユーザーもタイムリーにプレイできる環境を届けていく」としている。

【「あっぷアリーナ！」について】

従来のアプリストアは、ダウンロード数に基づくランキングや簡易的な広告掲載が主流であり、数多あるアプリの中から自分にぴったりの1本を見つけ出すことが難しくなっています。BBSSが提案する「あっぷアリーナ！」は、日本市場に特化し、国内ユーザーの感性やライフスタイルに最適化された「“もっと楽しめる”アプリストア」をブランドポジショニングに掲げました。

また、日本発の独立系ストアとして、ユーザーの皆様と開発者様の双方が、より自由で開かれた選択を享受できる環境を目指します。加えて、ゲーム特化型のアプリストアとして、メディアや第三者視点による良質な情報提供を通じて、ユーザーの皆様に他にはない出会いを体験いただく「発見プラットフォーム」として以下の3つの価値を提供します。

3つの価値

1. 隠れた名作から自分専用の1本まで。プロの目利きによる発見

大手ゲームメディアをはじめとした第三者メディアとのタッグに加え、「あっぷアリーナ！」専属の編集チームが独自の切り口でアプリを厳選。これまで知らなかった隠れた名作や、自分にぴったりのゲームに出会える特集記事を継続的に配信する。

2. お得なポイント還元

本ストア内でのアプリ購入や課金決済を行なうと、決済額の5％分のポイントを還元。お気に入りのゲームで課金をするたびに、次の買い物がお得になる。ストアオープニングキャンペーン期間は最大10％還元。

3.ダウンロード不要の15分間お試し機能

気になるゲームをダウンロードする前に、クラウド上で15分間のお試しプレイが可能。端末のストレージを消費することなく、実際のプレイ感を確認してから導入できるため、「入れてから後悔する」ことなく、自分に合うゲームを気軽に見つけられる。

先着10万名！ 事前登録キャンペーンを実施

実施期間：3月12日（木）～3月30日（月）

3月31日の正式ローンチに向けた事前登録キャンペーンが実施される。

内容：特設ページから「あっぷアリーナ！」（iOS版）の事前登録をすると、先着10万名に本ストアで利用できるアプリポイント（500pt=500円相当分）が贈られる。

