お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦が１２日、ＡＢＣラジオの「ますだおかだ増田のラジオハンター」で、タイ・バンコクのヤングプレイス付近でバーを経営するＴＫＯ・木下隆行の近況を報告した。

今月１〜３日、仕事でタイのロケに行っていたと切り出した増田は「タイのバンコクに行ってきたんで会ってきました。ＴＫＯの木下さんにね。月曜日のロケ、全部終わってスタッフと晩御飯食べて、その後に現地のコーディネーターの方が『ＴＫＯの木下さんのお店、この近所ですよ〜』って言われて。今、タイの方でバーを経営されてるんですね」と説明した。

事務所の先輩だったのであいさつに行くことにしたという。「平日の夜１０時半ぐらいなんですけど、お店がね。お客さん、いっぱいで。（店内は）２５人くらい入るんかな、ガラス貼りで。外もテラス席みたいな感じになってて。パッと見たらテラスのところに木下さんが居て」と状況を説明した。

増田は、すぐに声をかけず木下を見守っていた。「木下さんがチラッと俺の方を見て、不思議そうな顔をして、俺の顔を見てるんですよ。２秒後に『ぬあんでぇ〜。え〜。増田や〜』言うて、中から道の方まで出てきてくれて、握手して。（増田が）『仕事でこっちまで来てたんで、あいさつしに来ました』（と言うと）『泣きそうや〜』と言うて、目をウルウルされて」とし、もらい泣きしそうになったと語った。

元々あいさつだけのつもりだったが、木下が「増田、ごめん。満席や」と謝ったのを見た増田は「え〜。マジっすか」と演技するのを忘れなかったという。

最後に「比較的、日本人が多い街で、（木下は）繁華街で（飲食店を）やってはる。久々にお会いしました。（２０２２年１１月に）渡辺徹さんが亡くなった後の『徹座』のイベント以来だから、２年ぶりぐらいになるのかな」。

さらに木下が後輩芸人である元オジンオズボーンの篠宮暁に対し、ライブ後の楽屋でペットボトルを投げつけたパワハラ騒動をイジり「普通にお酒もグラスに入れて出してました。ペットボトルじゃなかったです。元気にされてました」と振り返っていた。