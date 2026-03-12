こういうの探してた！【3COINS】収納力バツグン♡「ウォレット & カードケース」

普段持ち歩く財布やカードケースは、デザインだけではなく実用性も重視したいところ。そこで今回は、【3COINS（スリーコインズ）】から登場した、たっぷり収納力のあるアイテムをご紹介します。プチプラながら実用性が高く、お値段以上に活躍するかも。大人が持ちやすいシンプルなデザインなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

小さめのバッグにも入れやすい2つ折りウォレット

【3COINS】「2つ折りバイカラーウォレット」\880（税込）

コンパクトな2つ折りのウォレットは、小さめのバッグにも収納しやすいのが魅力。小銭入れとお札入れに加えて5つのカードポケットが付いており、実用性もバッチリです。春らしい爽やかなカラーの配色や高級感のあるレザー調の素材など、さりげないシャレ見えディテールが光るアイテム。

カードの整理に便利なジャバラ式ケース

【3COINS】「カードケース」\880（税込）

カードが財布に入りきらないという人には、ジャバラ式ケースがおすすめ。カードポケットが全部で9つもあり、たっぷりと収納できます。ファスナーでガバッと開けるので、カードを取り出しやすいのが嬉しいポイント。小銭とお札を入れるスペースもあるため、これ1つでお出かけできる優れもの。無駄のないシンプルなデザインと色味で、大人が使いやすいケースです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M