なにわ男子・道枝駿佑がさまざまな“道”について語る！ 「non‐no」5月号特別版表紙に登場
なにわ男子の道枝駿佑が、3月19日発売の雑誌「non‐no（ノンノ）」5月号特別版表紙に登場。ぐっと大人な表情にハッとさせられるアップの表紙となっている。
【写真】「non‐no」5月号通常版表紙は出口夏希！
「non‐no」でのソロとしては3度目の登場となる道枝。混合では、「道枝駿佑の〇〇道」と題した特集ページを展開。アイドルとして、俳優としてスター街道を突き進む道枝さんが、「なにわ道」、「武道」、「俳優道」、「恋の道」など、さまざまな「道」について語っている。
「なにわ道」では、 「僕はアイドル文化がすごく好きですし、僕自身にも“推し”がいます。その一人が山田（涼介）くんだったりするのですが、昨年は人生初の地方遠征も経験。初めて自分で飛行機のチケットを取って、一人で山田くんの福岡公演を見に行きました。（中略）『推しがどんなものを届けてくれるのか？』を想像する時間はいつも僕をワクワクさせてくれます。それはきっと、僕を応援してくれるファンのみんなも一緒だよね。だからこそ、僕自身もその“ワクワク”をちゃんと届けることのできるアイドルでいたいなって思う」とコメント。
「恋の道」では、「あこがれるのは“少女漫画”みたいな恋。ベタだけど、王道まっしくらな胸キュンを経験できるものならしてみたいですよね。壁ドンとか、やってみたいですもん（笑）」と話している。
道枝ならではの美しいビジュアルや、3月20日公開の主演映画『君が最後に遺した歌』の胸キュン場面についてなど、見どころたっぷり。とじ込み付録として、厚紙両A面ピンナップ「みっちーがみちみちピンナップ」がつく。
通常版の表紙には、出口夏希が登場する。なお、通常版と特別版は表紙以外の内容は同じ。
「non‐no」5月号通常版、特別版は、集英社より3月19日発売。特別定価各820円。
