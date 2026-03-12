◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ベネズエラ５―７ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決は、ドミニカ共和国がベネズエラを破って１位突破を決めた。準々決勝では１３日（日本時間１４日）にドミニカ共和国が韓国と激突する。ドミニカ共和国のプホルス監督は試合後に会見し、次戦の先発は、昨季フィリーズで１３勝を挙げた左腕Ｃ・サンチェスが登板することを明言した。

ベネズエラ戦でも、４本塁打の一発攻勢。圧倒的な打線の破壊力で打ち勝った。負ければ準々決勝では前回大会王者の日本との対戦となっていた。この話題を振られると、指揮官は「ライバル関係というのはファンやメディアが作るものです。私たちはあまりそういうことを考えない。どのチームと対戦しても、勝つためにプレーします。そして今日それができた」とうなずいた。

ドミニカ共和国は、１次ラウンド４試合で１３本塁打と強力打線が好調を維持し、決勝ラウンドに乗り込む。ここからは、負けたら終わりの一発勝負。救援陣の運用も鍵を握るが、指揮官は「特定のクローザーはいません。この大会はとても短い。ブルペンを見ると、７回以降なら誰でもクローザーになりえる。大事なのは、その回で３アウトを取れる投手をデータに基づいて選ぶこと。もし１６０試合のシーズンなら話は別だが、このような短期決戦では、その回を抑えられる投手を見つける必要がある」と話した。