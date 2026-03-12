◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ベネズエラ５―７ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決は、ドミニカ共和国がベネズエラを破って１位突破を決めた。準々決勝では１３日（日本時間１４日）にドミニカ共和国が韓国、１４日（同１５日）にベネズエラが日本と対戦することが決まった。

試合後、ベネズエラのロペス監督は、日本戦の先発をレッドソックスのランヘル・スアレス投手（３０）と発表。これまでメジャー通算５３勝を挙げている左腕で、２４年からは２年連続で１２勝を挙げた。直球の平均球速は９１・３マイル（約１４６・９キロ）と決して速くはないが、シンカー、チェンジアップ、カットボール、カーブなど多彩な変化球をバランスよく投げてくる技巧派だ。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）も苦しめられた。昨年９月１５日（同１６日）に対戦した際には見逃し三振、四球、右翼への二塁打で２打数１安打だったが、ポストシーズンの地区シリーズで対戦した際には、一ゴロ、空振り三振、左直で３打数無安打に抑え込まれた。カブス・鈴木誠也外野手（３１）はこれまで３試合で対戦して６打数２安打、２四死球、２三振と決して苦にはしていない。レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）は対戦がないが、今季から同僚となる。

スアレスは１８年にメジャーデビューしてからフィリーズ一筋で８年間プレーしてきたが、昨季終了後にＦＡとなり、レッドソックスと５年総額１億３０００万ドル（約２０７億円）の大型契約を結んで移籍した。ＷＢＣでは、初戦の６日（同７日）のオランダ戦で先発も、２回４３球を投げて３安打１失点、１奪三振、１四球だった。

昨季は右打者に対して被打率が２割６分５厘だったが、左打者に対しては２割２分１厘。キャリアでも右打者に２割６分２厘、左打者に２割９厘、と左打者は得意にしている。侍ジャパンはこれまで大谷、近藤（ソフトバンク）、吉田（レッドソックス）、村上（ホワイトソックス）、源田（西武）と左打者が多くスタメンに並ぶことが多かったが、苦しい戦いを強いられる可能性もありそうだ。