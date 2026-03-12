ノベルティ付きアフタヌーンティーセット！ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー「春限定メニュー」
季節を感じる「日本中の”おいしさ”」を、ディズニーの世界観を通じて”楽しく″”ヘルシー″に提供するカフェ＆ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)」
Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYにて、春限定のアフタヌーンティーセットやドリンクが発売されています☆
Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)「2026年春 限定メニュー」
販売期間：
・渋谷ヒカリエ店：2026年3月11日（水）〜5月中旬予定
・横浜赤レンガ倉庫店：2026年3月12日（木）〜5月中旬予定
ディズニーの世界観で楽しむカフェ＆ギフトショップ「ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー」に、ノベルティ付き・春限定メニューが登場。
「いちごと恋するピクニック♡春限定アフタヌーンティーセット
ギフトショップでは、ギフトにもピッタリの季節限定デザインのラッピングが用意され、春のおでかけにピッタリのグッズも用意される予定です☆
いちごと恋するピクニック♡春限定アフタヌーンティーセット
（ドリンク・オリジナルノベルティ付）
価格：1名 3,960円（税込）※2名分から注文可能
+550円（税込）でスペシャルドリンク「ラズベリー&ピンクグレープフルーツのフラワーソーダ〈Mickey〉」または「ベリーショコラータ〈Minnie〉」も選べます
特典：非売品 オリジナルアクリルキーホルダープレゼント
セット料理：フルーツパーラープレート
カラフルフレッシュフルーツの盛り合わせ、抹茶と豆腐のムースw/黒みつ&チーズムース、いちごサンドオートミール入りパンケーキプレート
いちごとあんこのパンケーキプレート w/いちご糀ソースハーベストミールプレート
サーモンとうずら卵のピンクピクルスのタルティーヌ、ブロッコリーとチキンのお花見団子、あさりと春野菜のミニグラタン、紅芯大根のピクルスセットドリンク
ハーべストブレンドコーヒー、ハーベストブレンドティー、ボタニカルティー＜グリーンヒーリング／ピンクビューティー／リラックス＞
※一人1種類ずつ選べます
春を感じさせる華やかな料理がたっぷり盛り込まれた春限定のアフタヌーンティーセット。
上段" />
上段のフルーツパーラープレートには「カラフルフレッシュフルーツの盛り合わせ」や、黒みつとチーズムースを使った「抹茶と豆腐のムース」、断面も美しい「いちごサンド」
中段" />
中段のオートミール入りパンケーキプレートには、いちご糀ソースを添えた「いちごとあんこのパンケーキプレート」
下段" />
下段のハーベストミールプレートには「サーモンとうずら卵のピンクピクルスのタルティーヌ」「ブロッコリーとチキンのお花見団子」「あさりと春野菜のミニグラタン」「紅芯大根のピクルス」がセットされています。
お皿に盛り付けられているいちごのピックには小さなお楽しみもしのばせており、いちご狩り気分を楽しみながら、お食事が楽しめるのも嬉しいポイントです。
春限定アフタヌーンティーセットを注文された方には「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされたオリジナルアクリルキーホルダーがプレゼントされます。
春限定 スペシャルドリンク「ラズベリー&ピンクグレープフルーツのフラワーソーダ〈Mickey〉／ベリーショコラータ〈Minnie〉」
価格：各1,210円（税込）
春限定のスペシャルドリンクとして「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のタグが付いたドリンクもラインナップ。
上記で紹介したアフタヌーンティーに追加で550円支払うことで、スペシャルドリンクに変更が可能です。
ラズベリー&ピンクグレープフルーツのフラワーソーダ〈Mickey〉左
100%フルーツ果汁のノンシュガードリンク。
春らしさのある甘酸っぱい微炭酸ソーダです。
ベリーショコラータ〈Minnie〉右
豆乳と甘酒を使用したオリジナルココアドリンクに甘酸っぱいラズベリーを合わせた。
ラズベリーの酸味がアクセントになった、優しい味わいの一杯です。
春デザインのギフトラッピング
カフェに併設したギフトショップでは、おでかけにピッタリなステンレスボトルやポーチなど、春のおでかけにピッタリなグッズを販売。
春ならではのデザインが施されたギフトラッピングも登場します。
店内ディスプレイが春デザインに
店内では高さ約2.7ｍの巨大な「ミッキーマウス」をイメージしたスタチューが春デザインに。
咲き誇る桜といちごの景色を楽しめます。
お食事の合間に、記念撮影も楽しめるスタチューです。
※写真は2025年の様子です
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインの限定ノベルティが付いたアフタヌーンティーや、特別なドリンクが登場。
Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANY(ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー)にて期間限定で販売されている「2026年春 限定メニュー」の紹介でした☆
