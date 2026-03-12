女優のMEGUMI（44）が12日、京都市内で開かれた「WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO」（12、13日）の開幕イベントに出席。週刊文春で交際が報じられたお笑いコンビの令和ロマン・郄比良くるま（31）について、笑みを見せながら無言を貫いた。

AI（人工知能）を映像制作へどう活用するかを考える映画祭。女優、プロデューサーとしてアンバサダーに就任したMEGUMI。囲み取材を終えて会場入りする際に「くるまさんが交際を認められましたが、コメントを？」との報道陣の問いかけに、ニコッと笑みを浮かべただけで終始無言。手を振って笑顔で会見場を後にした。

くるまは10日のテレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」の番組内でMCの永野（51）から「いいんですよ、自由ですから。恋愛は。まあびっくりしたなっていう…」と振られると「お騒がせしました」と謝罪。さらに永野が「番組の新年会の時はデートはしてたの？」と問いかけると、くるまは「まあ、はい」と交際を認める発言をした。

MEGUMIはAIによる新たな映像制作について語り、「若いクリエーターの方たちに、見たことのない世界観がメチャメッチャあった。それがすごいなってシンプルに思っていて。誰もが可能性があると思う。何でもできるんだなと強く感じました」と若い世代への期待を語った。