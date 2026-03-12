¡Ú´ÚÎ®¡ÛENHYPEN¥Ò¥¹¥ó¡¢ÆÍÁ³¤ÎÃ¦Âà¤ÇÍ¾ÇÈ¡¡±þ±ç¤Î°ìÊý¤Çà¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥âáÀË¤·¤àÀ¼¤â
ENHYPEN¤ÎHEESEUNG¡Ê¥Ò¥¹¥ó¡¢24¡Ë¤¬ÆÍÁ³Ã¦Âà¤·¤¿Í¾ÇÈ¤¬Â³¤¤¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¤Ï11Æü¡ÖÂ³¤¯Í¾ÇÈ¤¬·ã¤·¤¤¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ç¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢HEESEUNG¤Î¥½¥í²Î¼ê¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤¹¤ë°Õ»×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯ENHYPEN¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡ØENGENE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥Ç¥â¤â¹Ô¤¦°Õ¸þ¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏHEESEUNG¤ÎÃ¦ÂàÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖENHYEPN¤¬º£¸å¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þÀ¤È¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¤ÂÐÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇHEESEUNG¤¬ÄÉµá¤¹¤ë²»³ÚÅª»Ø¸þ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤³¤ì¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤ÆHEESEUNG¤ÎÃ¦Âà¤ò¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È³ÈÄ¥¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦Ä©Àï¡£HEESEUNG¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤À¤±¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÈà¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Æ±¼Ò¤Îº£²ó¤Î·èÄê¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×ENHYPEN¤È¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎHEESEUNGÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÈôÌö¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
HEESEUNG¤Ï¡Ö¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î´¶¾ð¤ò¶¦Í¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¶õÇò¤ò¤¤¤Ä¤âËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿ENGENE¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì´¤Ë1Êâ¤º¤Ä¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Áá¤¤»þ´ü¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ENGENE¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¾ï¤Ë¿´¤Ë¹ï¤ß¡¢Áö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏÀÄÅ·¤Î¤Ø¤¤ì¤¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ø°ìÊýÅª¤ÊÃ¦ÂàÄÌÃÎ¡Ù¤À¤È¶Ã¤¤¤¿¡£20Ç¯11·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤ÆENHYPEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®¸ù¤ò´ê¤¤¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ðÃÎ1¤Ä¤È¼ê»æ1Ëç¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿ÊýË¡¤«¤é¤·¤Æ¤à¤Ê¤·¤¤¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈ¿±þ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Äµþ¶¿¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â½ý¤Ä¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤Æ¥½¥í³èÆ°¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖHEESEUNG¤ÎÁªÂò¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡ÖHEESEUNG¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤ÎÉÔºß¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤È·üÇ°¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤âÊó¤¸¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢HEESEUNG¤ÎÃ¦ÂàÅ±²ó¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¡£´Ú¹ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÁÃ£¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤Ó»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ëÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¤òÀÑ¤ó¤À¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥â¤ò³«ºÅ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£