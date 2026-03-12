元AKB48のまりや（31）と元JR駅員のこうた（33）が、ひとつの浮き輪に乗って海遊び。こうたの脚の間にまりやが座り、水着姿で密着する様子に、霜降り明星・せいやが猛ツッコミを入れるシーンがあった。

【映像】元AKB、水着姿で男性と大胆密着（全身あり）

3月11日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#5が放送された。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表される。シーズン2の舞台は、地中海に浮かぶ美しい島国・マルタ。スタジオでは霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨(timelesz)、谷まりあがMCを務める。

5日目、メンバーたちは男女12人でマルタの離島・ゴゾ島へ、ショートトリップに出かけた。島に到着すると全員水着姿になり、透明度抜群の海へダイブ。初めにこうたが豪快に飛び込み、その場を盛り上げた後、ほかのメンバーたちも船に装着された滑り台を使い、次々と海に入った。

この日まりやは、水色のチェック柄ビキニを着用。ふっくら&引き締まった美ボディを披露し、透明感のある白い肌も際立っていた。水着姿のまりやがこうたの脚の間に座り、密着して浮き輪に乗る映像が流れると、せいやは「おいおいおい！こうた！」と猛ツッコミ。続けて「海で女性ここは男の最終形やぞ」とコメントし、スタジオの笑いを誘っていた。