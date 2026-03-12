元フジテレビでフリーアナウンサーの中井美穂（61）が11日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。夫で元ヤクルト監督で野球評論家の古田敦也氏（60）の夫婦関係について明かした。

この日はフジテレビの2年先輩のフリーアナウンサー、長野智子とともに出演。2人の出会いから40年近くなることを懐かしみつつ、中井が「楽しく歳を取って行ってる気が自分の中ではしてますね」としみじみ。長野も「良かった良かった。だってこの間、たぶん会ったのって還暦パーティーじゃない？幸せそうで。ご夫婦仲も良くて」と指摘した。

すると、中井は「いやいや、よく知ってるでしょ。そんなにうちが別にベタベタいい関係性というよりは、お互い好き勝手やっている感じのことを」と苦笑。

長野は「この間のパーティーの時なんかもうれしそうだった、古田敦也さん」とニヤリ。中井は「うちらは割と、私も私、夫は夫の世界観で生きているので、あんまり夫の世界の集まりとかに私も行かないし、私の集まりに夫も来ないというか呼ばない。お互いが、っていう感じなんですよ」と関係性を明かした。

その上で「特にあの時は、私がちょうど昨年3月に還暦になって、“なんかやろう”ってお友達が言ってくれて。でもサプライズ、私、嫌いなんですね。なんか知らされてないのをみんなが必死で隠すみたいなのが凄い（嫌）。やるのはいいんですよ。やってほしい人にやるのはワクワクしちゃうんですけど、自分がそれになるっていうのは嫌だから。自分が仕切って自分がやるパーティーにするって言って、司会もして、お迎えもして、全部自分でやると。会費も全部決めて、会場も決めて、で皆様に来ていただいて、楽しく飲んで食べて帰っていただく」と説明した。

長野は「夫はあれは幹事じゃなかったの？」と驚き。中井は「幹事という名のお金を出してくれた人。大切ですよ、お金を出してくれる人」と笑った。

「女性限定にしたんですよ、お客様を。なので唯一の男性ってことで」とも。長野は「仲良さそうで良かったなと思って見てて微笑ましいなと思って」と話した。

中井は1995年に当時ヤクルトの古田敦也氏と結婚。昨年、結婚30年を迎えた。