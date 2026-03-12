吉沢亮似と話題の俳優・ゆうと（28）が、元AKB48のまりや（31）にボートの上で熱烈キス。まりやはゆうとのキステクニックを「器用」と絶賛し、メロメロの様子を見せた。

【映像】元AKB48、水着姿で男性に大胆密着（全身あり）

3月11日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#5が放送された。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表される。シーズン2の舞台は、地中海に浮かぶ美しい島国・マルタ。スタジオでは霜降り明星のせいや、YOU、菊池風磨(timelesz)、谷まりあがMCを務める。

5日目、メンバーたちは男女12人でマルタの離島・ゴゾ島へ、ショートトリップに出かけた。全員で海遊びを楽しんだ後、6人の女性たちはそれぞれ指定された場所で待機。男性はデートしたい女性を1人だけ選び、その人のもとへ向かった。

まりやを選んだ男性は2人。最初に姿を現したのは、以前よりまりやにアプローチをしてきた、格闘家のたいじゅ（29）。次にやって来たのが、ゆうとだった。ゆうとはこれまでショーダンサーのるみ（27）と多くの時間を過ごしてきたが、まりやへの好意を自覚。「たいじゅくんと闘おうと思った」と闘志を燃やし、まりやのもとへ向かったのだった。ゆうとは「先にいいですか？」と最初にまりやとデートすることを希望。たいじゅはゆうとに先を譲り、「楽しんで」とその場を立ち去った。

その後、まりやとゆうとは、ボートに乗りながらビールで乾杯した。水上で飲むビールに、まりやは「最高！」とテンションアップ。非日常の魅力にあふれたこのデートで、ゆうとは気持ちを積極的に伝えていく。「本命はまりやちゃんやなと思った」と素直に好意を表し、「今日から本命として、好きとしていかせてもらうので」「グイグイいっちゃうかも」と宣言した。

ゆうとのアプローチに、まりやも「めちゃくちゃ嬉しい。気持ちが伝わった」と好反応。さらに「ゆうとくんには最初から唯一（票を）入れてるよ」と、これまでのモテ選挙でゆうとに毎回票を入れていたことを明かした。まりやも好印象を持ってくれていることがわかり、ゆうとはさらにアクセルを全開に。「ギューしていい？」と尋ね、2人は熱いハグを交わした。体を離すと、ゆうとは「やば」「好きや」と満面の笑み。まりやも「寒かった」とゆうとにもたれかかり、甘い空気が2人を包み込んだ。

そんななか、ゆうとは「好きって気持ち、表していい？」と質問。まりやが小さくうなずくと、柔和な笑みを浮かべ、迷うことなく唇にキスをした。ゆうとは片手でまりやの体を抱きながら濃厚なキスを繰り広げ、スマートにリード。普段の穏やかな印象とは異なるギャップで魅了した。さらにゆうとは「最後にギューしよ」と言うと、まりやを愛おしそうにハグ。最後にもう一度“おかわりキス”をし、デートを締めくくった。

デート後、まりやは「ゆうとくんの良さは、言葉が全部優しいんですよ。波長が合う感じがして心地いいです」とゆうとに居心地の良さを感じていることを明かし、さらに「言葉もキスの仕方も器用だなって感じました」と照れ笑い。「モテに来たんですけど、普通に恋しちゃってる感じがしていて、楽しいです」と満面の笑みを見せていた。