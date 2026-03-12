プロ野球の巨人と阪神が12日、共同プロジェクト「伝統の一戦〜THE CLASSIC SERIES〜」のイベント詳細と共通ビジュアルを発表しました。

今季は開幕戦で巨人対阪神が実現。そして1月21日には、10年目を迎える同プロジェクトのイベントロゴが一新され、4月14日(火)〜16日(木)に阪神甲子園球場で、5月22日(金)〜24日(日)に東京ドームで開催されることも発表されていました。

そして今回は共通ビジュアルと甲子園球場で行われるイベントの詳細を発表。共通ビジュアルでは巨人の吉川尚輝選手や山粼伊織投手ら、阪神は才木浩人投手や佐藤輝明選手らを起用し、背景には巨人側には東京タワーや雷門、東京ドーム、阪神側には大阪城や神戸ポートタワー、甲子園球場のデザインなどが施されています。

また1リーグ制に再編されたファーム・リーグでも「伝統の一戦」が5月29日から31日にジャイアンツタウンスタジアムで、6月26日から28日にSGLスタジアムで開催。それを記念して、ファーム版共通ビジュアルも制作され、巨人からはドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が起用されています。

そして阪神の発表によると、4月14日と15日の伝統の一戦で実施される両球団ファンクラブイベントとして、試合前にスピードガン対決や円陣声かけ、イニング間にリレー対決などを行うとしています。東京ドームで行われるイベント内容については今後発表される見通しです。