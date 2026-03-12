お笑いコンビ、ナイツが12日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。すごいと思うコンビ名を語った。

オープニングで、木曜アシスタントのハリセンボン箕輪はるかが事務所ライブに出演することを報告。同じ事務所に「リンドバーグ」というコンビがいることが話題になると、塙宣之は「リンドバーグって芸人がいるの？」と既存バンドと同じ名前に驚いた。

箕輪によると「リンドバーグに聞いたんです。渡瀬（マキ）さんとかのバンドあるよって言ったんですけど、若いからバンドの方を知らなかったみたい。後から『言われるんですけども付けちゃったので…』って」と本人たちも知らずのうちに命名していたといい、これに塙は「向こうはアルファベット表記だから全然大丈夫だと思うし。そんなのしょうがないよ、これから」とフォローした。またこの日ゲスト出演する西野亮廣のコンビ、キングコングについても「それこそキングコングだってそうじゃない？映画の『キングコング』だってあるわけだし。ハリセンボンだってそうじゃないですか」と語った。

土屋伸之はコンビの命名について「今は検索ワードに引っかかるようにっていうことで、なるべく被らないようにコンビ名付けるっていうのもある」と最近の傾向を語ると、続けて「でもニューヨークとかすごいよね」と同コンビの命名に感嘆。塙も「よくあの名前付けたよね」と感心した。

土屋は「多分今『ニューヨーク』って入れたら、屋敷君と嶋佐君が出てくるでしょ？それすごいよね」と改めて語り、「それまで絶対ニューヨークってアメリカしか出てこなかったのが」と話していた。