¡Ö£Ä£å£ö£é£ì¡¡£Á£Î£Ô£È£Å£Í¡¥¡×ÃÝ±Û¤¯¤ë¤ß £³ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×½Ð±é¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ó¥ê¥Ó¥ê¿©¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£¶¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö£Ä£å£ö£é£ì¡¡£Á£Î£Ô£È£Å£Í¡¥¡×¤ÎÃÝ±Û¤¯¤ë¤ß¤¬£±£²Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë£³ÅÙÌÜ¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò¤·¤¿¡£
¡Ö£Ä£å£ö£é£ì¡¡£Á£Î£Ô£È£Å£Í¡¥¡×¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢ÃÝ±Û¤Ï²áµî¡¢£²ÅÙ½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª»Ë¾å¡¢ºÇ¤â¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÃÝ±Û¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë£´£°£°¿Í¶á¤¯¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢Á°²ó½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ê¤ó¤È£¸£°¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡££Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëóÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬¡ÖÂç¤·¤¿¤â¤ó¤ä¡ª¡¡¥í¥Õ¥È¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢º£Æü¤â£¸£°¿ÍÁý¤ä¤½¤¦¡×¤ÈÊÖ¤·¤ÆÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÅö¤Æ¤ëÌ£³Ð²¦·èÄêÀï¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥Ð¥«Àå²¦¡×¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤¿ÃÝ±Û¡£º£²ó¤Ç£³²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ð¥«Àå²¦¤Î¾Î¹æ¤Ï²óÈò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¯¤¬¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Åö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º´ë²è¤Ç¡¢ÃÝ±Û¤Ï°ìÈ¯ÌÜ¤Ë»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ£É£Ë£Ë£Ï¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Á´ÎÏ¤Ç¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤¿¤¬Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¼ºÇÔ¡££Í£Ã¤ÎÀîÅç¤«¤é¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤ß¤¹¤®¤ä¤í¡ª¡×¤È»÷¤Æ¤Ê¤µ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¥Ó¥ê¥Ó¥ê°Ø»Ò¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝ±Û¤Ï¡Ö£²»þ´Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¢¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Æ¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡££³ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤Çº£²ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ò¿©¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥Ð¥«Àå²¦¤Ï²óÈò¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥Ð¥«Àå²¦¤ä¤Ã¤ÆÌ£³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£