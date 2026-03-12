ガソリン代が安くなる“スゴいカード”があった！

日々の運転において、制限速度を守り、無事故・無違反を心がけるのはドライバーの責務です。しかし、その真面目な安全運転が、実は日々の暮らしをおトクにすることはあまり知られていないかもしれません。

その鍵となるのが、自動車安全運転センターが発行する「SDカード」です。

これは単に優良ドライバーであることを証明するだけでなく、全国の提携施設でさまざまな優遇を受けられる魔法のようなカードなのです。

このカードを手に入れるには、まず同センターへ「無事故・無違反証明書」か「運転記録証明書」の申し込みを行います。証明日より遡って1年以上、事故や違反の記録がなければ、証明書とともにSDカードが手元に届く仕組みです。

継続年数に応じてカードの色が変わるのも特徴で、1年以上の「グリーン」から始まり、20年以上という大記録を達成すれば、風格漂うツタ模様があしらわれた最上級の「スーパーゴールド」を手にすることができます。

最大の魅力は、なんといっても全国の「SDカード優遇店」で受けられる多種多様な特典です。カーライフに直結するガソリン代や洗車代の割引、カー用品のオフはもちろん、オートローンの金利優遇まで用意されています。

さらに驚くべきは、その活用の幅広さ。旅行先のホテルや温泉、飲食店での割引から、意外なところではスーツの購入、英会話教室の入会金、さらには住宅の新築工事代金まで、暮らしのあらゆるシーンで活用できるメリットが詰まっています。

これらの優待情報は公式サイトで地域ごとに確認できるため、出かる前にチェックしておくのがおすすめです。

なお、発行には1通670円の手数料が必要ですが、警察署や交番に備え付けの用紙で申し込めるほか、免許更新のついでに手続きすることも可能。

最近ではスマホアプリ版も登場しており、QRコード付きの証明書を読み込めば、従来のカードと同じようにスマホひとつでスマートに特典を利用できるようになりました。

安全運転への誇りを形にしつつ、日々の暮らしをおトクに彩ってくれるSDカード。これを機に、ご自身の運転履歴を振り返りながら申し込んでみてはいかがでしょうか。