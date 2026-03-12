かっぱ寿司が“フードロス削減”値引き…都内2店舗で開始「まだまだおいしく食べられる」 アプリ「Too Good To Go」と連携【概要】

かっぱ寿司が“フードロス削減”値引き…都内2店舗で開始「まだまだおいしく食べられる」 アプリ「Too Good To Go」と連携【概要】