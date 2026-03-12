かっぱ寿司が“フードロス削減”値引き…都内2店舗で開始「まだまだおいしく食べられる」 アプリ「Too Good To Go」と連携【概要】
大手回転寿司チェーン「かっぱ寿司」が、北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go」と連携し、きょう12日より都内2店舗でサービスを開始した。
【画像】「Too Good To Go」アプリ利用のイメージ
「Too Good To Go」は、余った食品に価値を見出し、食品廃棄物のない地球を目指す、デンマーク発のアプリ。欧州、北米、アジア太平洋地域など 21ヶ国で1億2000万を超える登録ユーザーと18万のパートナーとともに、世界最大のフードロスマーケットプレイスを展開している。日本には今年1月に上陸し、「クリスピー・クリーム・ドーナツ」「ファミリーマート」「NewDays」などと取り組みを開始した。
今回、カッパ・クリエイトが運営する「かっぱ寿司」と初連携し、「かっぱ寿司 南池袋店」「かっぱ寿司 練馬貫井店」で導入される。人気の寿司メニューやサイドメニュー、スイーツを“おいしいを無駄にしない選択肢”としておトクな価格でユーザーへ届けるとともに、日本国内におけるフードロス削減を両社で推進していく。
■導入店舗
東京都内の2店舗で2026年3月12日（木）より導入を開始
・かっぱ寿司 南池袋店
・かっぱ寿司 練馬貫井店
対象商品
『かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）もしくは（5個）』『かっぱのシャリドーナツ メロンパン味（2個）もしくは（5個）』
『香ばし炙りおにぎり』『まぐろ（6貫）』『サーモン（6貫）』『活〆はまち（6貫）』『びん長まぐろ（6貫）』『活〆真鯛（6貫）』
『国産炭焼きかつおたたき（6貫）』『中とろ（6貫）』を通常価格の30％〜50％OFFで販売
※商品・価格は時期や店舗により変更
■カッパ・クリエイト株式会社 コメント
かっぱ寿司は「お客様の喜びが私たちの喜びです」という社是のもと、日々お客様においしい食事と楽しい時間をお届けすることを大切にしてきました。
今回のToo Good To Goとのお取り組みを通じて、“おいしいを無駄にしない”新しい選択肢をお客様に提供しながら、環境負荷の軽減にも貢献してまいります。今後も、お客様とともに持続可能な食の未来づくりに取り組んでまいります。
■Too Good To Go Japan株式会社 代表取締役 大尾嘉宏人 コメント
日本を代表する回転寿司チェーンであるかっぱ寿司様とともに取り組みを開始できることを、大変うれしく思います。
日常的に多くの方が利用する回転寿司という身近な食の場で、“まだまだおいしく食べられるもの”を無駄にしない選択肢が広がることは、フードロス削減を社会全体に広げていく大きな一歩だと考えています。
私たちは、フードロス削減に取り組むすべての人々に寄り添い、店舗とお客様をつなぐ「架け橋」でありたいと考えています。
Too Good To Goを通じて、かっぱ寿司様の食事がより多くの方の食卓へ届くことで、「おいしい選択。」の輪をさらに広げていけることを楽しみにしています。
