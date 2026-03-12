安い料金で利用できる乗り合いタクシーのAIデマンドタクシーを熊本市は南区の富合・城南エリアにも導入する考えであることを明らかにしました。



AIデマンドタクシーのエリア拡大は熊本市議会・特別委員会で明らかになりました。

AIデマンドタクシーはAIが最適なルートを検索し複数人の乗客を1度に効率よく送迎する乗り合いタクシーです。

バスやタクシーなど公共の交通機関による移動手段の確保が難しい北区植木町や南区・西区の一部地域で運行していましたが、熊本市は来年度から、南区の富合・城南エリアにも導入する考えを明らかにしました。



熊本市の担当者は、委員会の中で「（富合・城南エリアでは）公共交通空白地域等に居住されている方が約8000人と多く、従来のタクシーで解消できていない空白地域も未だ多く存在する。」と説明していました。



AIデマンドタクシーは決まったダイヤや路線が無く、それぞれの乗客が乗車場所や目的地を指定できます。また運賃が通常のタクシーよりも安いのが特徴で、1日乗り放題で300円、高齢者など一部の対象者は100円で乗車できます。



一方で、懸念されているのが「運行が持続可能かどうか」です。



市によりますと、富合・城南エリアへの導入で人件費などが増え、収支率が低くなる見込みで、今後、運賃の値上げも検討されています。