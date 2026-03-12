元NHKのフリーアナウンサー神田愛花（45）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にMCとして生出演。ゲスト出演した歌手青山テルマの笑うときの変わったクセを生本番で暴露した。

アイススケーター高橋成美が、食生活の話題で、時間ぴったりにするトークをする中、時間にストイックなことが面白かったのか、突然青山が笑い出した。そのときに息を吸い込んだ拍子に鼻を大きく「ブヒッ」と鳴らしてしまい、親友で同じくゲスト出演していた藤田ニコルと顔を見合わせて笑い転げていた。

青山の鼻を鳴らして笑ってしまうクセをすぐ横で見ていた神田は「青山さんが笑うと鼻が鳴るんですよ」とMCのハライチ澤部佑に申告。澤部は「どの感じの？」と深掘りしようすると、鼻を鳴らしたことが恥ずかしい青山は「言わないで」と神田に向かって口の前に右手ひとさし指を立てて笑っていた。神田は青山が鼻を鳴らす音について「ブヒッ、って」と擬音を具体的に説明した。

澤部は「えっ、もうブヒって？」と再度聞き返した。澤部は「新曲、出さない？」と尋ねると相方の岩井勇気が掛け合いのように「鼻が鳴るよ」と新曲タイトルを即興で考えた。恥ずかしそうな青山は「鼻が鳴るよ、じゃないよ」と笑いながら新曲タイトルを否定した。