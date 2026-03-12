フリーアナウンサーの神田愛花（45）が12日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。独特すぎる母親の呼び方を明かした。

同番組には、春頃に出産予定というモデルでタレント・藤田ニコルがゲスト出演した。子供に何と呼ばせたいか聞かれた藤田は「母」を挙げた。MCの「ハライチ」澤部佑は、自身の呼ばれ方を「今は“パパ”」と告白。英語教育の影響で「ダディの時もあった」といい、「ご飯を食べて“ヤミー”って言ってる時もあった」と振り返った。

藤田は「私は“ママ、ママ”って呼んでたんで、“お母さん”もいいかもしれない」と語ったが、話を聞いていた神田は「ちなみに私は“アマンダ”って呼んでます」と突如報告。「名前はミサエなんですけど」と、母親の本名を明かした。

理由について「アマンダっていっぱいいて、アメリカに行くと。だから」と解説すると、澤部は「何の理由にもなってない」とあ然。神田は「名前のマグネットとかに必ずある」と、現地ではよく見かけることを熱弁した。

すると藤田とともにゲスト出演した歌手・青山テルマは「たしかに、アマンダは絶対ありますね」と苦笑い。神田は「“アマンダー！”って言うと、3人ぐらい振り向く」と説明した。

そして子供の名前については、藤田は「まだ決まってないですね」と告白。「もう決めなきゃいけないんですけど、まだ決まってない。辞典みたいなのを買ったんですけど」と悩んでいる様子だった。