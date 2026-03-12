タレントでモデルの藤田ニコル（28）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。出産前の最後のテレビ出演と銘打たれたサブタイトルについて「たまたまです」とあっさり否定をした。

MCのハライチ岩井勇気がスタジオ外に陣取るファンを見て「ニコるんのファンが多いね」とプラカードの文言に反応。ハライチ澤部佑は「さあ、本日は藤田ニコル出産直前、生放送最後の出演、親友青山テルマと妊婦＆結婚生活ぶっちゃけスペシャル」とこの日の番組サブタイトルを読み上げた。

神田が「うわー、『ぽかぽか』を選んでくれたんですね。スゴいことだ」と感動した様子を見せたが、澤部が「たまたまそうなったのか」と冷静に予測。この日のゲストの藤田ニコルと青山テルマを紹介した。

澤部が「今日のニコるんは、出産前最後の生出演になるんだね」と尋ねた。ニコルは「もう、出てきそうです」とジョークで受けた。神田が「明るさがいいってこと？」と出演理由を聞くと、ニコルは「あっ『ぽかぽか』のですか？ いや、たまたまこの日になったってだけです」と“たまたま”を強調。澤部が「マネジャーさんがたまたま入れて」と確認すると、ニコルは「たまたま、今日だった」と話した。