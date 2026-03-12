テレビ東京は１２日、都内の同局で４月編成説明会を行い、のどの不調で休養中のオードリー・若林正恭の新番組がスタートすることを発表した。

若林が新たにレギュラー出演するのは、同局で４月からスタートする「日経スペシャル アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（水曜・後１１時６分）。若林がＭＣを務め、独自の技術力で社会課題解決に挑むテック系企業の経営者などを招く骨太な経済トーク番組だ。

番組担当者によると、これまで特番として好評を博してきた同番組がレギュラー化となり、若林は「まじめな番組に自分が出演している違和感を視聴者の方々に楽しんで欲しい」などと話しているという。

若林を巡っては、２月１８日に所属事務所を通じて「以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました」と３週間の休養に入ることを報告していた。

４月から若林をＭＣに番組を始めることから、同局の担当者は「休養が明けて、３月中に収録し、４月（の新番組スタートに編集などを）に間に合わせる予定」と説明。若林サイドから休養延長の申し入れなどはないという。