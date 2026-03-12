ÌÀÆü13Æü¤ÏÅß¤Î´¨¤µ¡¡14Æü¤«¤é¤Ï4·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Çºù¤Î³«²Ö¶á¤Å¤¯¡¡ÉþÁõÁª¤ÓÃí°Õ
ÌÀÆü13Æü¤ÏÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ï2·îÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ¸åÆü14Æü¤Ï°ìÅ¾¡¢4·îÊÂ¤ß¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÉþÁõÁª¤Ó¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½µËö°Ê¹ß¤Ï¡¢½Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æºù¤Î¤Ä¤Ü¤ß¤âËÄ¤é¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¤¡¡ÉþÁõÁª¤Ó¤Ï¿µ½Å¤Ë
ÌÀÆü13Æü(¶â)¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÏÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê3ÅÙÁ°¸åÄã¤¯¡¢Ãë´Ö¤Ç¤â¥³¡¼¥È¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤ÏÏ¢Æü¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¯¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ï´Ë¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æì¤Ï¡¢Íè½µ¸åÈ¾¤Ï²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹25ÅÙ°Ê¾å)¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢ÆüÃæ¤ÏÈ¾Âµ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüÃæ¥³¡¼¥È¤¤¤é¤º¤Î½ê¤Ç¤â¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¤Þ¤À¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¤¤¿¤á¡¢Çö¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
14Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¤Ï4·îÊÂ¤ß¤Îµ¤²¹¤â¡¡ºù¤Î³«²Ö¤â¶á¤Å¤¯
ÌÀ¸åÆü14Æü(ÅÚ)°Ê¹ß¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÆü¤¬Â³¤¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âÍè½µÈ¾¤Ð¤Ï4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½Õ¤ÎÍÛµ¤¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Çºù¤Î¤Ä¤Ü¤ß¤âËÄ¤é¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤¬ºòÆü11ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÂè4²óºù¤Î³«²Ö¡¦Ëþ³«Í½ÁÛ¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¤Ë¤Ï¹âÃÎ¡¢20Æü¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤äÊ¡²¬¤Ç³«²Ö¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤â21Æü¤Ë³«²Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£·î²¼½Ü¤Ë¤ÏÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î½ê¤Çºù¤Î¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤Ï?
¾å¤Î¿Þ¤Ïµ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤ê½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ 5¡îÌ¤Ëþ
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¡¢ËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É¤â»È¤Ã¤Æ¡¢´¨¤µ¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ 5¡î°Ê¾å10¡îÌ¤Ëþ
ËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤Ç¡¢ÅßÊª¤Î¥³¡¼¥È¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤âÃÈ¤«¤Ê¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤ë¤Ê¤É´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ 10¡î°Ê¾å15¡îÌ¤Ëþ
µ¤²¹¤¬15¡îÌ¤Ëþ¤Ç¤Ï¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¸ü¼ê¤Î¤â¤Î¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£10¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ê¤ÉÇö¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ 15¡î°Ê¾å20¡îÌ¤Ëþ
¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ë¤Ê¤É½Å¤ÍÃå¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥ 20¡î°Ê¾å25¡îÌ¤Ëþ
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëµ¤²¹¤Ç¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¦ 25¡î°Ê¾å
¾¯¤·Êâ¤¯¤È´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢È¾Âµ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ïµ¤²¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É÷¤Î¶¯¤µ¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ËÉ÷Â®¤¬1¥á¡¼¥È¥ëÁý¤¹¤È¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ï1¡î²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¤Î¶¯¤¤Æü¤Ë¤Ï°ìËç°áÉþ¤òÂ¿¤¯½Å¤Í¤ë¡¢¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤òÃå¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¡¹¤Îµ¤²¹¤äÉ÷¤âÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ËÅ¬¤·¤¿ÉþÁõÁª¤Ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£