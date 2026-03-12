東京時間に伝わった指標・ニュース



【イラン情勢】

トランプ米大統領「イランからの早期撤退は望んでいない」

米国イスラエル当局者はイラン攻撃は少なくともあと2週間続くと想定



イランがカリフォルニアにドローン奇襲攻撃を計画していたことが判明

イラン革命防衛隊「200ドルの原油を買う余裕があるならゲームを続けろ」



【原油相場】

IEAの4億バレル原油備蓄放出でも世界全体「4日分」にも満たない見通し

米国が戦略石油備蓄から1億7200万バレル放出へ、来年2億バレル以上補充



イラクの石油港湾が操業を完全に停止、商業港の活動は継続

オマーンが主要石油輸出ターミナルからすべての船舶を避難させる



【日本】

植田日銀総裁

過去に比べ為替が経済物価に及ぼす影響大きくなっている

為替が経済物価に及ぼす影響を見極め適切に金融政策を運営



【米国】

米政権が新関税導入に向けた調査を開始、完了までに数カ月かかる

中国、欧州、メキシコ、インド、日本、韓国、台湾、タイ、スイス、ノルウェー

インドネシア、シンガポール、マレーシア、カンボジア、ベトナム、バングラデシュ



【中国】

中国は他国ほど原油高騰の影響を受けていない

石炭が主要燃料であるため他国に比べ石油天然ガスへの依存度が低い

石炭価格は上昇したものの、石油ガスに比べてはるかに小さい



【その他】

タイ政府は燃料節約のため公務員に対する緊急措置を導入

エレベーター使用禁止、在宅勤務、冷房27度に引き上げ、スーツの中に半袖シャツ着用を指示

ベトナムも在宅勤務要請、フィリピンは週4日勤務推進。バングラデシュは大学の休みを前倒し

