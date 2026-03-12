世界的ギタリストとして知られるアーティストのＭＩＹＡＶＩが、１４日より韓国で放送開始となるドラマ「大韓民国でビルオーナーになる方法」（原題）に特別出演することが明らかになったと１２日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。ＭＩＹＡＶＩが韓国作品に出演するのは、今回が初となる。

記事によると、現地放送局・ｔｖＮはこの日「ＭＩＹＡＶＩが『大韓民国でビルオーナーになる方法』で、リアルキャピタル社の専務モーガン・リーというヴィランを演じる」と明かしたという。モーガン・リーは再開発事業の推進を急かし、緊張感を高める役割だとした。ＭＩＹＡＶＩの出演発表と同時にスチールカットが公開され、ＭＩＹＡＶＩは自社のヘルメットをかぶり、意味深な笑みを浮かべている。

同作は日本でも活躍する俳優のシム・ウンギョンが、６年ぶりに韓国ドラマに復帰する作品としても現地で話題を集めていた。

「大韓民国でビルオーナーになる方法」は借金に苦しむビルオーナーが、命よりも大切な家族とビルを守るために偽装誘拐劇に加担し繰り広げられるサスペンスドラマで、主演は映画「お嬢さん」や「神と共に」などで知られるハ・ジョンウが務める。