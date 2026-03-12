爆笑問題・太田光（６０）が１２日、都内で行われた「ＴＢＳドキュメンタリー映画祭２０２６」開催宣言イベントに小川彩佳アナウンサー（４１）と登壇した。ＭＣはＴＢＳの若林有子アナウンサーが務めた。

「サンデー・ジャポン」や選挙特番などでの発言がたびたび話題を呼び、社会的関心を集めてきた同映画祭チェアマンの太田と、ＴＢＳの報道番組「ｎｅｗｓ２３」メインキャスターで、本映画祭ではスペシャルサポーターを務める小川アナウンサーがトークで盛り上げた。

ＭＣの若林アナウンサーの呼び込みで勢いよくステージに太田が登場。昨年は同イベントのＭＣを今年１月にＴＢＳを退社した良原安美アナウンサーが務めていたこともあって「どんどんＴＢＳってのは局アナが辞めていく。サンジャポのアナウンサーが確実に辞めていく」と嘆き、「若林さんにはぜひ残ってもらいたい」と呼びかけると、若林アナは「歴代のアナウンサーが辞めているのでいろいろ聞かれるんですけど、ＴＢＳは働きやすい会社です」と笑顔でかわした。

さらに太田は「テレ朝よりはいいでしょ」と引き合いに出すと、元テレビ朝日の小川アナウンサーは苦笑い。若林アナウンサーからすぐさま「それぞれによさがあります」とフォローがあり、「今日はチェアマンですから」となだめられ、暴走を止められる場面もあった。