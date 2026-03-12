乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が12日、自身のSNSを更新。第1子出産を公表し、YouTubeチャンネルで出産シーンを公開した。

動画は、出産に立ち会った姉が撮影。ベッドの上で四つん這いになり陣痛に耐える様子から始まり、病院で無痛分娩のための麻酔を注入する様子、子宮口が開くまで待機する様子などリアルな姿が公開された。

麻酔が効くまでは「痛い痛い痛い」と眉間にしわを寄せ息を荒げていた松村。子宮口が開きいきみ始める頃には麻酔も効き冷静。「助産師さんと世間話を挟みながらの静かなお産でびっくりしました。笑」とテロップでつづった。

しかし、赤ちゃんがなかなか降りてこず難航。4時間いきみっぱなしだったこと、赤ちゃんが産道の途中で松村の骨に引っかかり動けなくなってしまい、緊急帝王切開の可能性もあったことなども明かされた。

生まれる直前のシーンでは顔を真っ赤にしながら何度もいきむ松村の姿。「会陰裂傷はしたくないとか痛いのは嫌だと思っていたけど この時は赤ちゃんが苦しくないようにすぐに出してあげないとという気持ちでいっぱいで 自分はどうなってもいい！！の想いで人生で一番力を込めました」と振り返った。

動画には赤ちゃんが生まれる瞬間も収められ「おぎゃーー！！」と元気な泣き声。松村の胸の上で抱かれる様子も公開された。