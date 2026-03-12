お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が11日、ニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。子供について明かした。

昨年10月に子供が誕生したことを発表していた柴田は、「女の子。全くもって俺。俺のお母さんがびっくりしてた“小さい頃の英嗣と一緒だわ”って」とコメント。

続けて「前の奥さんいるじゃん。前の奥さんとの子供も2人いるわけ、俺は。ちょっと離婚しちゃったけどね」とした上で、「前の奥さんとの子供は長男と長女だったんだけど、長男が俺の子供の頃にそっくりなわけ。男の子、女の子でちょっと違うんだけど長男と女の子もそっくりなの。その長男と長女に今の子がそっくり」と明かした。

さらに、昨年生まれた娘については「合ってるか分からないけど、笑っちゃうのよ。(娘が)泣いていると。めちゃくちゃ本気じゃん、泣くことに命懸けてるわけよ。お腹が空いてるから泣いてるのは分かるけど、眠いから泣いてるわけじゃん。眠いから泣いてるってのも(幼い娘は)理解できないわけ。そのアピールをめちゃくちゃしてるところが笑っちゃって笑っちゃって。背中そり倒して(泣いていて)面白くて」と話した。

柴田は05年に一般女性と結婚。同年11月に第1子の長男、08年3月に第2子の長女が誕生したが前妻の不倫が発覚して15年5月に離婚。22年に再婚し25年10月、子供が誕生したことを発表していた。