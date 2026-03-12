千葉Jの渡邊雄太がBリーグ2年目で通算1000得点突破！…試合開始早々の3連続3Pで記録達成

3月11日に行われた『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1第25節の秋田ノーザンハピネッツ戦で、千葉ジェッツの渡邊雄太がB1通算1000得点を記録した。

B1第24節を終えて通算993得点としていた渡邊は、第1クォーター序盤から3ポイントを3連続でヒットさせ早々に大台を突破。後半も得点を重ね16得点12リバウンドのダブルダブルをマークし、メモリアルな試合を勝利で飾った。

現在31歳の渡邊は、206センチ98キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。世界最高峰の舞台であるNBAで通算6年プレーし、パリ2024オリンピックも含め男子日本代表として長らく活躍してきた。

［写真］＝B.LEAGUE

昨シーズンに千葉Jに加入し待望のB1デビュー。負傷離脱の影響もありB1での1年目はリーグ戦60試合中35試合の出場にとどまったが、1試合平均13.3得点をマークした。今シーズンもここまでB1リーグ戦42試合に主にスターターとして出場し、平均12.9得点を挙げている。

わずか77試合と、日本人選手としては異例のスピードでの達成となり、日本を代表するスターの今後のさらなる活躍にも期待が集まる。

【動画】試合開始からギア全開！開始2分で3本の3Pをヒット