「彼らはいつもこうだ」レアルに屈したマンC指揮官ペップ「低迷していると思った時でも…」
マンチェスター・シティは11日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦でレアル・マドリーのホームに乗り込み、0-3で敗れた。ジョゼップ・グアルディオラ監督のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。
シティは強烈な個の力を見せたMFフェデリコ・バルベルデに前半だけでハットトリックを許すと、後半にはPKを献上。しかし、FWビニシウス・ジュニオールのシュートをGKジャンルイジ・ドンナルンマがストップし、4失点目は回避してゲームを終えた。
グアルディオラ監督は試合後、「もちろん、PKをセーブできたことで、0-4より0-3の方がまだ良い結果だ。逆転できるとは言わないが、挑戦はする」と言及。完敗だったゲームを次のように振り返っている。
「トランジションは良い場面もあればそうでない場面もあったが、必要だったゴールを決めることができなかった。ウイングが相手を引き付け、インサイドの選手が入り込むためのスペースを作ることが狙いだった。多くの時間で自分たちの持ち味を発揮できたが、マドリーの功績を称えるよ。彼らは素晴らしい選手をそろえている」
「最初の失点では、もっと良い守備をしなければならなかった。ただ、後半はより競り合うことができた。パフォーマンスは見た目ほど悪くはなかった。マドリーが良いプレーをした。私たちは多くのチャンスを作ったが、もっと適切なラストパスが必要だった」
「(レアルの)ティボー・クルトワは後半に素晴らしいセーブを1つ見せたが、私たちがペナルティエリアに何度も進入していたことを考えると、チャンスをゴールに結びつける細かいプレーが足りなかったと言えるだろう」
レアルと欧州CLで対戦するのは5シーズン連続。指揮官は「選手として、そして監督として、レアル・マドリーと対戦するのはこれで50回目になる。彼らと対戦した回数を考えれば、これが私の“誕生日”のようなものだ」と表現し、「彼らはいつもこうだ。低迷していると思った時でも、必ず反撃してくる」と、ここ一番の勝負強さを強調した。
決勝トーナメント1回戦第2戦は17日にシティの本拠地エティハド・スタジアムで行われる。
