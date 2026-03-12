当たり前にしない。「ありがとう」の一言は男性の本命サイン
恋愛関係が長くなるほど、相手の行動を「当たり前」と感じてしまうもの。しかし本命相手に対しては、男性はその当たり前を当たり前にしません。「ありがとう」という一言をきちんと伝える男性の姿勢には、本命女性のことを大切に思う気持ちが表れます。
小さなことでも感謝する
男性は本命相手には、些細なことでも感謝を言葉にします。予定を合わせてくれたこと、話を聞いてくれたこと、食事を一緒に楽しめたこと。そうした小さな出来事にも「ありがとう」が自然に出るのは、本命サインのひとつです。
２人の関係を丁寧に扱っている
感謝の言葉を忘れない男性は、関係そのものを丁寧に扱っています。本命相手には、慣れや甘えで雑な態度を取りたくないという心理が働くもの。感謝を言葉にして伝えることで、信頼関係を大切にしようとしているのです。
本命女性のことを尊重している
「ありがとう」という言葉は、相手のことを一人の人間として尊重している証。男性は本命相手には、自分の存在を軽く扱ってほしくないと思うもの。同じように、本命女性のことを軽く扱わない姿勢が表れます。
本命サインは、当たり前を当たり前にしない姿勢に出るもの。「ありがとう」という一言を忘れない男性は、あなたとの関係を心から大切にしていことしているのです。 ※画像は生成AIで作成しています
