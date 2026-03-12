同じ生活のはずなのに疲れが溜まる…。40代から“回復力の差”を感じるようになる理由
しっかり寝たはずなのに体が重い。忙しい日が続くと、だるさが何日も残る。40代以降、「疲れが取れにくくなった」と感じる瞬間は増えていきます。体力そのものより、“回復の仕組み”が少しずつ変化していることが背景にあります。
回復のスピードが変わる
若い頃は一晩の睡眠で回復していた疲れも、40代以降は回復までに時間がかかることがあります。これは細胞の修復やエネルギーの再生に関わる働きが、年齢とともにゆるやかに変化するため。疲れが取れないというより、“回復に時間がかかる体”に変わってきているのです。
生活面での負荷も増えてくる
40代は仕事や家庭の役割が増えやすい時期でもあります。睡眠時間が短くなったり、精神的な負荷が続いたりすると、体は回復しきれないまま次の日を迎えることになります。その積み重ねが、慢性的な疲労感につながります。
回復を助ける習慣を作る
疲れを完全に消そうとするより、回復を助ける習慣を取り入れることが大切。十分な睡眠、軽い運動、規則的な食事。こうした基本的な生活リズムを整えることで、体は回復しやすくなります。
疲れが抜けにくく感じるのは、体の回復リズムが変わっているサイン。生活を整えることで、その差を少しずつ小さくしていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：中村チエ（薬剤師）＞ ※画像は生成AIで作成しています
