「気持ちが冷めたのかな？」男性があなたと距離を置こうとする理由
男性から急に距離を置かれ始めると、「気持ちが冷めたのでは」と不安になるもの。しかし距離を取る行動は、必ずしも恋愛の終わりを意味するわけではありません。むしろ関係を続けたいからこそ、一度離れる男性もいます。
感情を整理したいとき
仕事や人間関係で余裕がなくなると、恋愛にもエネルギーを使えなくなります。男性は感情を整理するために、一時的に距離を取ることがあります。
プレッシャーを強く感じたとき
期待や不安を強く向けられると、男性は「応えなければ」と感じてしまう傾向があります。そのプレッシャーから少し離れたいと思ってしまったのでしょう。
関係を冷静に見たいとき
本気の恋愛ほど、男性は一度立ち止まって考えることがあります。距離を取ることで、自分の気持ちを確認しようとするのです。
距離を置く行動は、冷めたサインだけではありません。大切なのは、その後の態度。あなたの元へ戻ろうとする行動があるかどうかが、関係の本当の温度を示します。 ※画像は生成AIで作成しています
