食事量を減らす人 vs タンパク質を増やす人、体型が変わりやすいのは？
ダイエットを始めるとき、「まず食事量を減らそう」と考える人は少なくありません。一方で最近は、「タンパク質をしっかり摂る方が体型が変わりやすい」といった考え方も広がっています。どちらもよく知られるダイエット法ですが、体の変化の表れ方には少し違いがあります。そこで今回は、食事量を減らす方法とタンパク質を意識して増やす方法について、それぞれの特徴を解説します。
食事量を減らすと体重は落ちやすい
食事量を減らすと、摂取エネルギーが少なくなるため体重は落ちやすくなります。短期間で数字の変化を感じやすい方法と言えるでしょう。
タンパク質を増やすと体型が整いやすい
タンパク質は筋肉や皮膚、髪など体を構成する材料となる栄養素。ダイエット中に十分なタンパク質を摂ることで、筋肉量を維持しながら体重を落としやすくなると考えられています。
またタンパク質は消化に時間がかかるため、満腹感が続きやすいという特徴もあります。その結果、食事量を無理に減らさなくても食べ過ぎを防ぎやすくなることがあります。
体型の変化を左右するのは“栄養バランス”
実際のダイエットでは、「食事量を減らす」「タンパク質を増やす」という二択というよりも、栄養バランスを整えることが重要。例えば主食・主菜・副菜のバランスを意識しながら、タンパク質をやや多めに取り入れる方法です。こうした食事の整え方を続けることで、体重の変化だけでなく体型の変化も感じやすくなるとされています。
どちらのアプローチも決して間違ってはいませんが、極端な方法は続けにくくなることも。ぜひ自分に合った無理のない食事の整え方を見つけることで、体型の変化につなげていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、栄養学およびダイエットに関する一般的な知見を参考に、監修者とともに編集部が構成しています
🌼なんか最近“おばさん化”してる？40代以降の見た目に“タンパク質不足”が影響する理由