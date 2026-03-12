TXT¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤Ç´¥ÇÕ¡ª¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¤ÇMIU MIU¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë»²²Ã¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¤Û¤í¿ì¤¤²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¤ÎYEONJUN¡Ê¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①TXT¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¾Ð´é¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û②¥·¥çーÁ°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÉ½¾ð¡¡③④⑤⑥MIUMIU¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡ª¤Û¤«¥·¥çー´ØÏ¢Åê¹Æ
¢£TXT¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¸«¤»¤¿âÁ¤·¤¤¾Ð´é
3·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖMIU MIU¡Ê¥ß¥å¥¦¥ß¥å¥¦¡Ë¡×¤Î2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢K-POPÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡£180cmÄ¶¤¨¤ÎÄ¹¿È¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç´°àú¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ömins before the party begins¡Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤¬»Ï¤Þ¤ë¿ôÊ¬Á°¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£
¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¤Ï¡¢¼ó¤Ë´¬¤¤¤¿¥¹¥«ー¥Õ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¡£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤È¥Ñ¥ê¤Î³¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¤òÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç·Ç¤²¡¢¸ý¤Ë±¿¤ó¤À¡Ê2¡¢3ËçÌÜ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Ç»£¤Ã¤¿¶À±Û¤·¤Î¥»¥ë¥Õ¥£ー¡Ê8～10ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥Ýー¥º¤Ç¸ý¤ò³«¤±¤¿¤ê¡¢´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤òÈäÏª¡£¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ø¸þ¤«¤¦Á°¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢11ËçÌÜ°Ê¹ß¤ÏÀÐ¾ö¤Î³¹¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤â¡£ÊÒÂ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤ª¤É¤±¤¿¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¤ê¡¢³¹Åô¤Ë¤â¤¿¤ì¤Æ¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤À¡£·Ú¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿°ÂÅÈ´¶¤È¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë¥è¥ó¥¸¥å¥ó¸«¤Æ¿´¤¬ÍÏ¤±¤¿¡Ä¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥³ー¥Ç¡õ¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬ÄË¤¤¡×¡Ö¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¾Â¿¼¤¯¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ömiumiu¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¤Û¤í¿ì¤¤¥è¥ó¥¸¥å¥ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤´µ¡·ù¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Ç®µ¤°î¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TXT¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤Á°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÉ½¾ð¤â
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥·¥çー¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£¥é¥¤¥È¥°¥ìー¤Î¥Ñー¥«ー¤Ë¥Í¥¤¥Óー¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥°¥ìー¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿MIU MIU¤ÎºÇ¿·¥³ー¥Ç¤ò¡¢¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤é¤·¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ò½Ð¤Æ¥·¥çー²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤â¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¤í¤¦¤«¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥´¶¤òÃ¹¤¨¤¿¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£