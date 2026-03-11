交際前に見抜いて！浮気性な男性に共通する２つの「特徴」
どんなに真面目そうな男性でも、実は浮気性かもしれません。せっかく付き合うなら「こんなはずじゃなかった」と後悔したくないものです。そこで今回は、浮気性な男性に共通する「特徴」を紹介します。
「欲しいものは手に入れる」という欲望に忠実なタイプ
自分の欲望に正直すぎる男性は浮気性の可能性が高いと言えます。
なぜなら、その「欲しいもの」が他の女性になることも十分ありえるから。恋愛においても「見たい」「知りたい」「手に入れたい」という欲求が先走り、１人の女性に満足できないタイプかもしれません。普段のショッピングや趣味の話でも、「どうしても欲しくて」「我慢できなくて」という言葉が多い男性は、自制心の弱さを疑ってみた方が良いでしょう。
周囲の影響を受けやすい「同調圧力に弱い」タイプ
友達から影響力を受けやすい男性も浮気のリスクが高いと言えます。
交際相手を選ぶ際は、男性の見た目の印象や第一印象だけで判断せずに、上記の特徴がないかをじっくり観察することが大切。もちろん、これらの特徴があるからといって必ず浮気するわけではありませんが、素敵な恋愛をするためにも男性の本質を見極める目を養っていきましょうね。
