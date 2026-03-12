プロ野球・日本ハムは12日、台湾出身の捕手であるライル・リン選手と契約合意に至ったことを発表しました。この「ライル・リン」は英語名であり、2026WBCには「リン・チャージェン」という名で出場しています。

アメリカの独立リーグであるハイポイント・ロッカーズに所属していたリン選手。メジャーのマイナーリーグでも2019年からプレーしており、通算成績は208試合の出場で打率.217となっています。チャイニーズ・タイペイの代表選手としてもプレーしており、2024年のプレミア12では戸郷翔征投手から先制弾を放つ躍動。2026WBCにも出場しました。

獲得について木田優夫GM代行は「昨年の秋季キャンプにテスト生として参加してもらった後も、ずっと注目し続けてきました。WBCの台湾代表としてプレーしている姿を見て、あらためてファイターズの日本一に貢献してくれると思い、このたび契約合意に至りました。今シーズンの開幕直前でのチーム合流になりますが、チームの力になってくれると大いに期待しています」とコメントを発表。

リン選手も「このたび、北海道日本ハムファイターズの一員としてプレーできることを大変光栄に思います。これから毎日しっかり練習に取り組み、全力でプレーしてチームの日本一に貢献できるよう精一杯頑張ります」と意気込みを寄せました。