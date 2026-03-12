タレントの蒼井そら（44）が12日までに自身のXを更新。急きょ引っ越しが決まり、新1年生となる双子の息子の入学する学校が変わってしまったことを明かした。

「急遽引っ越しが決まってさ、通学に支障がないから今まで行こうと思ってた学校に越境申請したら校長から許可もらえなくて、入学式1カ月前に入学する学校が変わった」と報告。

「やらかした」と続け、「学童の申込みも入学準備も全部やったのに、また1から準備し直し」と絶望感を記した。その後も「やばい」「色々考えるの面倒くさい」と嘆いた。

5日の投稿では「双子新一年生になるにあたり大量の名前書きを始めます。これでもまだ1部分」と入学準備を進めていることを伝えていた。

2002年にセクシー女優としてデビューし、人気者になった蒼井はその後、バラエティー番組に進出し、AV出身から芸能界で活躍する先駆け的存在に。中国で爆発的人気を獲得し、「アジアの女神」とも称されるように。30歳でセクシー女優を引退した。18年にはDJ NONと結婚し、19年5月には双子の男児を出産した。