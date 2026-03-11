「ちゃんと覚えていてくれたんだ」男性の本命サインは“話の聞き方”に出る
「前に言ってたよね」。男性のそんな一言に、ドキッとしたことはありませんか？男性の本命サインは、大きな行動よりも日常の会話に出ることがあります。
話を聞き流さない
男性が適当に相づちを打つだけではなく、「それどうなった？」と続きを聞くのは、あなた自身に興味があるからです。本命相手ほど、会話が一度きりで終わりません。
小さなことでもしっかり覚えている
男性があなたの好きな食べ物や苦手なことを覚えているのは、あなたに意識が向いている証拠の１つ。男性は本命相手ほど、関係を深めるきっかけとするために、日常の情報を大切にします。
会話を深めるための一手を打つ
男性が「そうなんだ」と相槌だけで終わらず、「なんでそう思ったの？」などと質問して一歩踏み込んでくるのは、あなたのことを理解したいから。男性は本命相手には無意識のうちに、会話を深めるための一手を打つものです。
男性の本気度は話の聞き方に出るもの。聞き流さず、細かな内容まで覚え、会話を深めようとする。そんな姿勢があるなら、その男性はあなたに真剣です。本命サインは、話の聞き方に出ます。 ※画像は生成AIで作成しています
