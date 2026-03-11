なる早で仲直りしましょう。彼氏とのケンカ後に「したいこと」

写真拡大


彼氏とケンカになることもありますが、その時にすぐに仲直りできるかで今後の関係も大きく変わっていくもの。

そこで今回は、彼氏とのケンカ後に「したいこと」を紹介します。

一旦気持ちを鎮めてから彼氏と話し合う


ケンカ直後は彼氏も自分も冷静さが失われているはずなので、まずは一旦距離を置いて気持ちを鎮めましょう。

そして、ケンカの原因を自分なりに分析して、自分に非がなかったかを考えてみた上で、再び彼氏とケンカの原因と解決策について話し合うべき。

ケンカした後、そのまま成り行きで仲直りという状態だと根本的な解決にはなってないので、また同じ内容のケンカを繰り返してしまう可能性が高いです。

彼氏の意見をしっかり聞きつつ、きちんと謝る


彼氏とケンカ後に話し合う時は意見の食い違いや不満や遺恨を残さないためにも、自分なりの考えを伝えるのはもちろん、彼氏の考えにもきちんと耳を傾けましょう。

話し合いで、妥協点を見つけたり、納得した結論を出せたりしたら、その後はお互いに謝り合うことが重要。

また、ケンカの原因が彼氏にあったとしてもきちんと謝るようにして、その際は単に「ごめんね」だけでなく、愛情の言葉を添えると、ますます彼氏との関係が良くなるはずです。

交際の中でケンカはどうしても避けられないものなので、ぜひ今回紹介した方法を参考に、ケンカを彼氏との仲をますます深めるきっかけにしていきましょうね。

🌼なんて愛おしさだろう。男性の「彼女愛が深まる瞬間」とは