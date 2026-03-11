「なんか疲れて見える…」はファンデのせい？大人肌が変わる“−５歳見え”ツヤ系ファンデ３選
肌がきれいな人を見ると、それだけで思わず見とれてしまうもの。特に大人世代は、乾燥やくすみ、毛穴などの悩みが重なり、ベースメイクの仕上がりによって印象が大きく変わります。以前と同じファンデーションを使っているのに「なんだか疲れて見える」と感じるなら、アイテム選びを見直すタイミングかもしれません。そこで今回は、大人肌を自然に整えて若々しい印象へ導く“−５歳見え”ツヤ系ファンデを紹介します。
キメが整ったツヤ肌へ導く美容液メッシュファンデ
ルナソルから、軽やかなつけ心地とうるおい感を両立した「ラディアントフロウ メッシュコンパクト」が2026年3月6日に登場。さらりとした仕上がりながら、重ねても厚塗り感が出にくいのが魅力です。
▲ルナソル「ラディアントフロウ メッシュコンパクト」 全３色（写真はP1） パフ付きセット価格 各￥10,120（税込）
セラムキープジェルが美容成分を肌にとどめ、みずみずしいツヤを与えてくれるのが特徴。乾燥によるくすみを防ぎながら、透明感のある仕上がりを長時間キープします。気になる部分だけ重ねても厚ぼったく見えにくく、ナチュラルなツヤ肌を演出できるアイテムです。
光反射で肌悩みを自然にカバーする美容液ファンデ
薄づきなのにカバー力が高いと人気なのが、シュウウエムラの美容液ファンデーション「アンリミテッド ケアツヤセラム ファンデーション」。ツヤ感とカバー力のバランスがよく、大人肌にも使いやすいなめらかなテクスチャーです。
▲シュウウエムラ「アンリミテッド ケアツヤセラム ファンデーション」 全20色（写真は574） 各￥7,700（税込）
ナイアシンアミドを高配合し、メイクしながら肌をケアできるのもポイント。さらに光を反射するピグメントによって、くすみや凹凸を自然にカバーし、明るい肌印象へ導きます。ツヤが出すぎない仕上がりで、肌質を問わず使いやすいタイプです。
高輝度のツヤ肌を叶える大人向けリキッドファンデ
ツヤとカバー力のバランスを重視するなら、スックの「ザ リクイド ファンデーション」もチェックしておきたいアイテム。とろみのある膜が肌に均一に伸び、なめらかな仕上がりを叶えてくれます。
▲スック「ザ リクイド ファンデーション」 全14色（写真は105） 各￥11,000（税込）
13種の国産美容保湿成分に加え、ヒアルロン酸や加水分解コラーゲンを配合。乾燥しやすい大人肌でもみずみずしいツヤ感を保ちながら、色ムラのないなめらかな肌印象へ整えます。軽やかなつけ心地でありながらカバー力もあり、ブラシでもスポンジでも扱いやすいテクスチャーです。
今季の大人肌は“ツヤ”を活かすベースメイクが鍵
くすみや乾燥が気になりやすい大人肌の印象を左右するファンデーション。厚塗りで隠すのではなく、ツヤを活かして肌を整えることで、自然な若々しさを引き出すことができます。この春は、自分の肌状態に合ったツヤ系ファンデを取り入れて、ベースメイクをアップデートしてみてください。＜text＆photo：Chami＞
