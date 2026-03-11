遊ばれているということ。あなたに本気ではない男性がする「定番行動」

好きな男性と親密な関係になれたとしても、男性が告白などの行動を起こしてくれない限り、男性が本気か遊びかはなかなか見分けがつかないもの。

そこで今回は、あなたに本気ではない男性がする「定番行動」を紹介します。

２人の関係性についてハッキリさせようとしない


あなたに本気でない男性は、決して２人の関係性についてハッキリさせようとしないもの。

告白なんて絶対しませんし、あなたが「私のこと好き？」と質問したところで答えを曖昧にするでしょう。

また、他の男性の影を匂わせたところでも、「他の男に取られまい！」といった態度を見せない可能性が高いです。

いつも突然デートに誘ってくる


もし、男性が「今夜どう？」などといつも突然デートに誘ってくるのであれば、あなたに本気でない可能性が極めて高いと言えます。

そういう男性に限って女性の都合に合わせようという気持ちはないでしょうし、自分の都合ばかりを押し付けようとしてくるもの。

もし女性に対して本気で恋しているなら、男性はデートを確約したいので、自分の方から女性の都合に合わせようという姿勢を見せてくるものです。

個人情報を明かしてくれない


あなたに本気でない男性は、ほぼ確実に個人情報を明かさないようにします。

住まい、勤め先を教えてくれないケースはもちろん、マッチングアプリなどでの出会いとなれば本名さえ教えてくれないはず。

こうした行動は「彼女とは一線を引こう」という意思の表れなので、本気ではなく遊びの可能性が極めて高いです。

好きな男性の行動が今回紹介した内容に当てはまるなら、ほぼ確実に遊ばれて終わってしまうので、なる早で関係を切るようにした方が良いでしょう。

