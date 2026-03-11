「お腹が出てきた？」と感じたら。座ったまま腰まわりを整える“簡単ねじりポーズ”
体重はそれほど変わっていないのに、なぜかお腹まわりだけが気になる。そんな変化を感じ始めたら、姿勢や体幹の硬さが影響しているのかもしれません。そこで取り入れたいのが、座ったままできるヨガの簡単ねじりポーズ【マッチェンドラ】の脚上げバリエーション。背骨を伸ばしたまま体幹を動かすことで、腰まわりを整えるきっかけになります。
【STEP１】姿勢を整える
両脚を前へ伸ばして床に座ります。骨盤を立てて背骨を軽く上へ伸ばし、体の軸を整えます。背中が丸まらないよう、お腹をやさしく引き上げる意識を持ちましょう。
【STEP２】脚を持ち上げる
【STEP３】上半身をねじる
左手を外側へ広げながら、上半身を右方向へゆっくりひねります。背骨を伸ばしたまま３〜５呼吸（約30秒）キープ。続いて反対側も同様に行います。
▶︎効かせるコツ
深くひねることよりも、背骨を長く保つことを優先しましょう。体の軸が傾くと腰まわりの筋肉が働きにくくなります。呼吸を止めず、体幹を安定させながらゆっくり動くのがポイントです。
腰まわりの印象は、強い運動だけでなく姿勢を整えることでも変わりやすいもの。座ったままでできる動きなので、１日１セットから気軽に取り入れてみてください。体を伸ばしながら動かす習慣が、すっきりしたシルエットづくりにつながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヨガ・トレーニングに関する一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
🌼座ったままできて腰まわりが引き締まっていく。１日５回【腹筋＆くびれを育てる】簡単習慣